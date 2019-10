Dorfwandertag in Wülfte

Ortsvorsteher Erich Canisius konnte am Tag der Deutschen Einheit wieder einmal zahlreiche Wülfter zum mittlerweile 9. Wülfter Dorfwandertag begrüßen

brilon-totallokal: In diesem Jahr führte die Wanderung bei Sauerländer Herbst-Nieselregen-Wetter entlang der Wülfter Felder und Wiesen zunächst zur Sagenstation Wülfte. Dann ging es weiter zur Sommerseite in Richtung Lagerplatz der Wülfter Schnade. Dort gab es umfangreiche Informationen zum Thema Wald von Revierförster Ludger Hogrebe. Er erläuterte die Problematik des Borkenkäferbefalls und stand für Fragen zur Verfügung. Nach einer kurzen Rast mit kühlen Getränken ging es durch „die Schlucht“ wieder bergauf in Richtung Aussichtspunkt Bulsterkopf. Auf dem Weg ins Dorf gab es am neuen Wasserhochbehälter der Stadtwerke Brilon noch eine weitere Pause. Es bestand die Möglichkeit den Hochbehälter zu besichtigen. Christian Finger, Mitarbeiter der Stadtwerke Brilon, hielt spannende Informationen für die Wülfter Wanderer bereit.

Am Bürgerraum an der Schützenhalle Wülfte angekommen konnten sich alle Kaffee & Kuchen schmecken lassen. Zudem gab es leckeren Spießbraten, Bratwurst und Krautsalat und natürlich kühle Getränke. Die Kinder hatten die Gelegenheit unter der Anleitung von Joelle Horstmann Drachen zu basteln.

BU.: Unsere Nachwuchswanderer mit ihren gebastelten Drachen

