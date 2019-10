Auf die Kohlen fertig los

Kartoffel braten der Briloner Ministranten

brilon-totallokal: Zum Start in die Herbstferien trafen sich am Samstagmorgen eine kleine Gruppe von Briloner Ministranten samt Eltern und machten sich auf den Weg zu Becker`s Hütte auf dem Windsberg. Nach gut einer Stunde Fußmarsch kamen sie an und wurden von einem brennenden Lagerfeuer empfangen, welches nur darauf wartete, dass sie ihre Kartoffeln reinlegten.

Bis die Kartoffeln fertig waren wurde gespielt und sich nett unterhalten. Bei bestem Wetter ließen sich alle die Kartoffeln mit Kräuterquark schmecken und verbrauchten noch ein paar gesellige Stunden zusammen.

Quelle: ©Silvia Jorewitz

