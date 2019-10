Kita St. Elisabeth sucht auch DICH- und deine Ideen!

„Alle Menschen sind gleich, aber dich und mich gibt`s nur 1x“

brilon-totallokal: Am 19.11. sind alle Familien ab 14 Uhr zu einem Kennlernfest mit vielen verschiedenen Workshops rund um den eigenen Namen in die Kita St. Elisabeth in Brilon eingeladen.

-Patronatsfest Elisabeth-

Zum Jahresthema für alle kath. Kitas im Erzbistum Paderborn „Alle Menschen sind gleich, aber dich und mich gibt`s nur 1x“ gibt es Aktionen zu allen Bildungsbereichen, bei denen das katholische Profil und der interreligiöse Leitgedanke deutlich wird.

Wenn Sie Ideen für Aktionen zum Fest oder auch für Projekte für die nächste Halbjahresplanung haben oder sich gern einbringen oder beteiligen möchten, freuen wir uns über ihre Rückmeldung!

Manuela Elias Tel. 3936

