Schützenhalle Thülen: „Faszination Blasmusik“

Der Musikverein Thülen möchte alle Gäste und Zuhörer „faszinieren“.

brilon-totallokal: Der Musikverein Thülen 1904 e.V. lädt am Sonntag, den 27.10.2019 in die Schützenhalle Thülen zur „Faszination Blasmusik“ ein. Dieser Nachmittag wird ganz im Zeichen der Blasmusik stehen. Ab 15 Uhr beginnt das Nachwuchsorchester. Im Anschluss daran wird das Orchester des Musikvereins Thülen übernehmen. Mit beliebten und altbekannten Klängen, sowie neuen Melodien mit solistischen Einlagen möchte der Musikverein Thülen alle Gäste und Zuhörer an diesem Nachmittag „faszinieren“.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben Kaffee und Kuchen, werden kühle Getränke, Cocktails und ein kleiner Snack geboten.

Der Musikverein Thülen lädt alle Freunde der Blasmusik hierzu ein und freut sich auf einen schönen Nachmittag.

Quelle: Corinna Spaniol, Musikverein Thülen 1904 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon