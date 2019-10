Alfred-Delp-Haus Brilon: Graffiti-Projekt zu Kinderrechten

Mit Kindern und Jugendlichen durch Graffiti das Thema Kinderrechte umsetzen …

brilon-totallokal: Im Rahmen des Sonderprogramms: Alle Kinder haben Rechte- 30 Jahre UN- Kinderrechtskonventionen findet ein Projekt im Alfred-Delp-Haus Brilon unter dem Titel „Wall of Rights- Graffiti für Kinderrechte“ gefördert durch die Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Offene Kinder und Jugendarbeit NRW statt.

Das Kleinprojekt findet in der zweiten Herbstferienwoche vom Montag, den 21.10. bis Donnerstag, den 24.10. 19 jeweils von 10.00- 15.00 Uhr im Alfred- Delp-Haus statt. Teilnehmen werden 11 Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren. Als Referent wurde hierzu der Malermeister/ Künstler/ Urban Artist Henning Marten Feil geladen und wird nach einer theoretischen Einführung zu Kinderrechten am Montag, dann ab Dienstag mit den Kindern und Jugendlichen durch Graffiti das Thema Kinderrechte praktisch und in kreativer Art und Weise durch Graffitisprayen umsetzen. Am Donnerstag, den 24.10.19 ist im Anschluss an das Projekt um 15.00- 16.00 Uhr zudem eine kleine Vernissage- der besonderen „Art“ geplant, bei der die Eltern, Freunde und Bekannte der Teilnehmer/innen und auch Sie sehr herzlich eingeladen sind, sich das „Kunstwerk“ – die Wall of Rights im ADH anzuschauen und mit den Teilnehmer/innen, der Projektleitung und dem Künstler Henning Feil ins Gespräch zu kommen.

Quelle: Katharina Wicik, Alfred-Delp-Haus – Kinder- und Jugendzentrum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon