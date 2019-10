Konzert des Männerchores 1868 Brilon

brilon-totallokal: „Wer an diesem Sonntagnachmittag nicht hier war, dem ist was Prächtiges entgangen“, so das einstimmige Urteil der Besucherinnen und Besucher zu dem diesjährigen Konzert des Männerchores 1868 Brilon unter dem Motto „Musik erfüllt das Leben“ in der Aula des Gymnasiums Petrinum am 06. Oktober 2019.

Das Konzert wunderbar aufgewertet haben die Mädchen und Jungen mit viel Herz und guter Stimme der „Neuen Chorwerkstatt e.V.“ und die „Breylonya Gewandschneyderey“, die in mittelalterlichen Gewändern in einer Modenschau die Besucher auf die bevorstehenden Hansetage einstimmte. Weiter traten die „Brailsken Bänkelsänger“ auf, die gemeinsam mit dem Publikum die Lieder „ Als der Herrgott von dem Himmel stieg herab ins Weltgetümmel“ und mit dem plattdeutschen Stück „Use selgen Melchior“ ebenfalls die Leute auf die Hansetage einstimmte. Was auch prima geglückt ist.

Der Männerchor 1868 Brilon zeigte sich für die Organisation und Durchführung des Konzertes verantwortlich. Mit unvergessenen Hits aus aller Welt, populären Schlagern und Volksliedern, Lieder von der Waterkant bis in die Berge, lustige Trinklieder aber auch Lieder mit viel Romantik, eben Lieder für alle Gemüts- und Lebenslagen zeigte sich der Männerchor sein hervorragendes Können.

Mit großer Fingerfertigkeit und in feinsinniger Ausdrucksweise und dem Gespür für den richtigen Takt wurden die Gesangsvorträge durch Frau Sonja Harlinghausen-Brüggemann am Piano und Herrn Bernd Carow am Akkordeon unterstützt.

Neben der fest installierten Beschallungsanlage kam die von der Stadt Brilon angeschaffte mobile induktive Höranlage zum Einsatz, die es Hörgeschädigten ermöglicht, am öffentlichen Leben, an diesem Nachmittag dem Konzert teilzunehmen. Für die Betroffenen ein großartiges Angebot. Diese Anlage wurde von Mitgliedern des Deutschen Schwerhörigenbundes Selbsthilfegruppe Brilon betreut.

Mit Fug und Recht kann man sagen, dass sich die vorgetragenen Lieder der Sängerinnen und der Sänger, aber auch der Auftritt der Breylonya Gewandschneyderey, sich wie ein Herbstwald mit vielen kräftigen Farbnuancen, mit vielen bunten Blättern vor den Besucherinnen und Besuchern entfaltet haben. Die Besucherinnen und Besucher fühlten sich wie auf einer Wanderung durch einen sonnigen Herbstwald!

Quelle: Reinhard Prange, Vorsitzender des Männerchores 1868 Brilon

