Nightfever special in der Nikolaikriche Brilon

Nightfever „Brilon bei Nacht” rund um die Nikolaikirche

brilon-totallokal: Donnerstag 31.10.2019: Am Vorabend Allerheiligen, findet wieder Nightfever special in der Nikolaikriche statt. Dieses offene, spirituelle Angebot gibt es schon seit mehreren Jahren in Brilon. Auch in diesem Jahr öffnen wir die „Türen für Christus“ und laden die Menschen in die Kirche ein. „Brilon bei Nacht” rund um die Nikolaikirche kann sicher auch ein Anreiz sein, sich auf den Weg zu machen.

Um 16.00 Uhr startet das Vorbereitungsteam mit dem Aufbau in der Nikolaikirche. Wer das Team gerne unterstützen möchte, sei es beim Aufbau in der Kirche oder am Abend beim Kerzen verteilen, beim Empfang in der Kirche etc. ist herzlich eingeladen. Anmeldung bei Katja Neumann, Tel. 0151 -26935729.

