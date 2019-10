Das Berufskolleg Brilon berät und informiert

Am Berufskolleg Brilon sind alle Schulabschlüsse möglich

brilon-totallokal: „Schule 4.0 – das Berufskolleg Brilon stellt sich vor“ – unter diesem Motto veranstaltet das Berufskolleg am Freitag, 15.11.2019, in der Zeit von 08.30 Uhr – 16:30 Uhr seinen Informationstag.

Videoteaching, Erstellung von Erklärvideos, Laptop-/Tableteinsatz in allen Klassen, digitale Klassenbücher, Termine für den Sprechtag online buchen, Klassenräume der Zukunft – sind nur einige Beispiele, die das Berufskolleg Brilon als digitale Schule auszeichnen.

„Was alles möglich ist und was dich bei uns erwartet, möchten wir dir und deiner Klasse an unserem Informationstag zeigen. Wir haben viel zu bieten. Wir zeigen dir deine zukünftige Schule“, versprechen die Schüler-Beratungsteams des Berufskollegs Brilon auf der Internetseite. Der Infotag bietet den Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten Klassen der allgemeinbildenden Schulen die Möglichkeit, in den Schulbetrieb hinein zu schnuppern und sich vor Ort über die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten am Berufskolleg zu informieren.

Am Berufskolleg Brilon sind alle Schulabschlüsse möglich: In der einjährigen Berufsfachschule wird der Hauptschulabschluss bzw. der mittlere Schulabschluss erzielt, die Höhere Handelsschule führt zur Fachhochschulreife und das Berufliche Gymnasium zum Abitur.

„Habe ich die Voraussetzungen das Berufliche Gymnasium zu besuchen?“, „Welche Schwerpunkte und Abschlüsse bieten die Berufsfachschule und die Höhere Handelsschule?“, „Verbessern sich meine Chancen auf einen kaufmännischen Ausbildungsplatz durch einen Abschluss am Berufskolleg Brilon?“ „Welche Berufsschulklassen gibt es am Berufskolleg Brilon und welche Betriebe schicken ihre Auszubildenden hierher zur Schule?“ Diese und andere Fragen beantworten die Lernenden und die Lehrerinnen und Lehrer des Berufskollegs Brilon gerne.

Der Nachmittag steht im Zeichen der intensiven Beratung. Ab 13:00 Uhr stehen die Kolleginnen und Kollegen des Berufskollegs den Eltern und allen Interessierten für weitere Informationen und Fragen Rede und Antwort. In persönlichen Gesprächen wird dann individuell über die Bildungsgänge und die Abschlüsse beraten.

Für alle, die nicht am Informationstag teilnehmen können, bietet das Berufskolleg Brilon weitere Beratungstermine an, die ab sofort auf der Homepage veröffentlicht sind.

Quelle: Hendrik Herwig, Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung Brilon

