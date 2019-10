Repaircafé, #handgemacht-Veranstaltung und Lesestartkino

Repaircafé in der Stadtbibliothek

brilon-totallokal: Ihre Schublade fällt auseinander? Ein Puppendoktor wird benötigt? Ihr Radio geht nicht mehr? Ihre Plattenspieler-Nadel fliegt aus der Kurve? Ihre Uhr tickt nicht richtig? Sie haben den Faden verloren und benötigen Hilfe beim Nähen mit der Nähmaschine? Sie sind auf der Suche nach Ersatzteilen? Bei wertvollen alten Familienfotos stören Risse, Kugelschreiber oder Bleistift oder ein hässlicher Tintenfleck?

Dann sind Sie genau richtig im Briloner Repaircafé. Dort gibt’s nicht nur Tipps und Tricks bei der Einstellung elektrischer und elektronischer Geräte, sondern Hilfe bei der Suche nach Ersatzteilen und beim Retuschieren von Fotos.

Einmal monatlich bietet der Verein Kunterbunt e.V. das Café an. Am Freitag, den 8. November 2019 findet das nächste Repaircafé in der Stadtbibliothek Brilon statt.

Von 15 bis 18 Uhr stehen ehrenamtliche Helfer des Vereins in der Werkstatt im Obergeschoss der Bibliothek in Brilon in der Gartenstraße bereit, um mit Rat und Tat Dinge zu reparieren. Neben der Reparatur soll aber auch die Begegnung im Mittelpunkt stehen. Wartezeiten werden mit Kaffee, Keksen und netten Gesprächen überbrückt.

Weitere Infos gibt der Verein über Email: kunterbunt-brilon@gmx.de.

Hauchzarte Papierskulpturen

Am Donnerstag, den 21. November 2019, bietet die Stadtbibliothek Brilon die nächste

#handgemacht-Veranstaltung an. Steffi Henke erstellt gemeinsam mit den Teilnehmern Papierskulpturen her. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Sie findet von 16 Uhr bis 18 Uhr in der Werkstatt der Bibliothek statt.

Ein Unkostenbeitrag von 3 € wird erhoben. Ab Dienstag, den 5. November 2019 nimmt die Stadtbibliothek Brilon Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 an.

Lesestartkino

Die Stadtbibliothek Brilon lädt am Internationalen Vorlesetag, Freitag, den 15. November 2019 um 15.30 Uhr zum „Lesestartkino“ ein.

„Lesestartkino“ ist ein neues Veranstaltungsformat, das sich an Kinder richtet, die aus dem „Bilderbuchkino“-Alter (ca. 3 bis 5 Jahre) herausgewachsen sind. Langjährige Erfahrungen beim monatlich stattfindenden Bilderbuchkino zeigen, dass gerade die Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren immer noch gerne Geschichten vorgelesen bekommen aber die Geschichten im Bilderbuchkino altersmäßig nicht mehr passen. Die Stadtbibliothek legt nun das „Lesestartkino“ als neue Veranstaltungsreihe auf. Wie beim Bilderbuchkino auch wird eine Geschichte vorgelesen und die Bilder auf Großleinwand gezeigt. Die ausgewählten Geschichten sind anspruchsvoller und an das Alter der Kinder (6 bis 8 Jahre) angepasst. Die Veranstaltung wird von Claudia Vogt und Gaby Lange durchgeführt. Beide Pädagoginnen engagieren sich ehrenamtlich in der Stadtbibliothek.

Für die im Anschluss an das Vorlesen stattfindende Mitmach-Aktion wird um Anmeldung angeboten. (Stadtbibliothek Brilon: Tel. 02961 / 794460)

