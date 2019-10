Bronze Medaille für Julia Drinhaus bei der Judo Veteranen Weltmeisterschaft in Marrakesch

Vom 10. – 13. Oktober 2019 fanden die diesjährigen Weltmeisterschaften der Männer und Frauen über 30 Jahre in Marrakesch/ Marokko statt

brilon-totallokal: Insgesamt gingen dort 1183 Judoka aus 49 Nationen. Deutschland war mit 48 Männern und 29 Frauen im Alter zwischen 30 und 74 Jahren an den 4 Wettkampftagen vertreten. Dies zeigt, dass Judo bis ins hohe Alter betrieben werden kann.

Nach 6 jähriger Judopause startete Trainerin Julia Drinhaus vom TV Brilon am vierten Wettkampftag in der Altersklasse F2 (35 – 39 Jahre) bis 78 kg. Nach dem 3. Platz auf den Deutschen Meisterschaften im April, war jetzt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ihr bisher größter Erfolg.

In monatelanger Vorbereitung unter Trainer Leszek Graczyk wurden Griffkampf und Spezialtechniken geübt.

Unter den Augen von ihrem Mann und Coach Dietmar Drinhaus, musste Julia am 13.10. gegen Frauen aus Groß – Britannien, Frankreich und Deutschland kämpfen. Zwei ihrer Gegnerinnen wurden aus der nach oben offenen Gewichtsklasse (+ 78 kg) zu ihrer Gewichtsklasse runter gestuft. Leider war es Julia in diesen Kämpfen nicht möglich, die erheblich schwereren Gegnerinnen zu werfen und sie musste sich in beiden Kämpfen geschlagen geben.

Den entscheidenden Sieg holte sich Julia Drinhaus gegen ihre dritte Gegnerin aus Frankreich in einem spannenden Kampf in der zweiten Wettkampf – Minute. Mit einer geschickten Kombination von Wurftechniken war es Julia möglich die Französin mit einem vollen Punkt (Ippon) zu werfen. Durch diesen Sieg schickte sie ihre Gegnerin nach Hause und sicherte sich, hinter den beiden Schwergewichten, mit der Britin den 3. Platz.

Mit dieser souveränen Leistung geht es nun zurück auf die heimische Judomatte beim TV Brilon. Interessierte aller Altersklassen sind beim Training herzlich willkommen. Nähere Infos zu Trainingsort und –zeiten unter www.brilon-judo.de

Quelle: Tanja Adler, TV Brilon-Abteilung Judo

