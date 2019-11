Warsteiner stimmt auf buntes Treiben in Soest ein

Warsteiner stimmt auf buntes Treiben in der alten Hansestadt zur 682. Soester Allerheiligenkirmes ein

brilon-totallokal: Europas größte Altstadtkirmes: Vom 6. bis 10. November zieht es wieder rund eine Million Besucher nach Soest zur Allerheiligenkirmes. Die Warsteiner Brauerei hat sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen. In teilnehmenden Märkten bekommt jeder Käufer eines Kastens Warsteiner Premium Pilsener ab sofort ein limitiertes Blechschild mit dem Werbemotiv der Kirmes von 1954 gratis dazu, nur so lange der Vorrat reicht. Zudem dürfen sich Kirmesfans auf kostenlose Leucht-Pins an allen Warsteiner Ausschankstellen freuen, wenn sie insgesamt fünf Warsteiner bestellen.

Zwischen Zuckerwatte, Achterbahn und Kettenkarussell bummeln und schlendern auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher in der Soester Innenstadt. Die Warsteiner Brauerei ist langjähriger Partner der Stadt Soest und tief mit der traditionsreichen Allerheiligenkirmes verbunden: „Dass in unserer Kreisstadt schon seit Jahrhunderten die Allerheiligenkirmes gefeiert wird, unterstützen wir gern, denn als Brauerei im Kreis Soest liegt uns das Brauchtum unserer Heimat sehr am Herzen“, sagt Tobias Kaiser von der Warsteiner Brauerei.

Für Nostalgiker hat die Warsteiner Brauerei ein Blechschild mit historischem Kirmesplakat-Motiv entworfen. Nach der ersten Ausgabe im letzten Jahr mit dem Plakatmotiv von 1953 folgt in diesem Jahr das Motiv von 1954. Ab sofort erhältlich sind die hochwertigen, geprägten Blechschilder in limitierter Auflage im teilnehmenden Getränkehandel als Beigabe zu jedem Kasten Warsteiner Premium Pilsener. Zudem gibt es, nur so lange der Vorrat reicht, an allen Warsteiner Ausschankstellen Leucht-Pins mit der humorvollen Botschaft: „Man trägt wieder Pils“.