Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.

„Feurig, Feuriger, 1. Mädelssitzung in Wülfte“

brilon-totallokal: Wülfte. Karnevalsauftakt am 11.11. kann jeder, in Wülfte wurde schon am 2.11. die Saison mit einem Kracher eröffnet. Zum ersten Mal wurde eine Sitzung speziell nur für Damen ausgerichtet. Bei ausverkaufter Halle brodelte die Stimmung schon direkt zu Beginn um 14:31 Uhr. Dorfjeckin Elke Becker führte das herrlich kostümierte Frauenvolk gekonnt durchs prall gefüllte Programm.

Von klassischem Gardetanz über Comedy sowie Showtanz bis hin zu „knackigen“ Männerballetts war für jeden Geschmack etwas dabei. Auch „nackte Tatsachen“ kamen nicht zu kurz. Die Nummernboys kündigten mit vollem Körpereinsatz jeden Programmpunkt an, sodass sich die Stimmung von Minute zu Minute steigerte. Es war ein herrlich jecker Abend, an dem die ausgelassene Meute bis spät in die Nacht feierte. Die Lady’s sind sich einig, dass eine Wiederholung außer Frage steht.

Dorfgemeinschaft Wülfte

Sonntag 10.11.19, 18:30 Uhr Terminabsprache aller Vereine, im Anschluss ab 19:31 Karnevalsauftakt mit allen Karnevalaktiven im Gasthof Canisius.

BU.: Die persönlichen Pinguine sorgten mit selbstgemachten Speisen und einer erlesenen Getränkeauswahl für das perfekte weibliche Wohl.

Quelle: Christian Göke, Schriftführer Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte

