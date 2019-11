Infoabend: Gymnasium Petrinum Brilon

Informationsabend am Donnerstag, 28.11.2019 um 19 Uhr

brilon-totallokal: Welche weiterführende Schule ist die richtige nach der Grundschule? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit viele Viertklässler gemeinsam mit ihren Eltern. Das Gymnasium Petrinum in Brilon möchte die Kinder und ihre Eltern bei dieser Entscheidung unterstützen.

Ein erstes Angebot richtet sich speziell an die Eltern der Viertklässler: Am kommenden Donnerstag, 28.11.2019 findet um 19 Uhr ein Informationsabend in der Mensa des Schulzentrums statt. Hier können sich interessierte Eltern zum Thema „Das Gymnasium – Schulform mit Tradition und Zukunft“ informieren: Neben Informationen zur Schulform „Gymnasium“ und der wieder eingeführten neunjährigen Gymnasialzeit im Allgemeinen wird viel Wissenswertes über das Gymnasium Petrinum im Besonderen vermittelt: über seine speziellen Ziele, sein Leitbild und seine Leitlinien, über Unterrichtskonzepte, Projekte und außerunterrichtliche Angebote. Von besonderem Interesse dürften dabei die Informationen zu den drei eingerichteten Profilen sein: der BläserKlasse und dem MINT-Profil sowie der Zusammenarbeit mit dem DFB. Ebenso können sich die Eltern über den aktuell im Entstehen begriffenen modernen naturwissenschaftlichen Neubau informieren. Während des gesamten Abends stehen neben Lehrerinnen und Lehrer die Koordinatoren der verschiedenen Stufen und die Schulleitung zur Beantwortung individueller Fragen zur Verfügung. Begleitet wird der Gesprächsaustausch durch eine kleine Kostprobe der Mensa.

Darüber hinaus sei an dieser Stelle bereits ein kurzer Ausblick auf ein zweites Unterstützungsangebot bei der Entscheidungsfindung gegeben, zu dem alle Viertklässler und ihre Eltern herzlich eingeladen sind: Im Januar 2020 sind alle interessierten Kinder und Eltern herzlich eingeladen, sich vor Ort am „Tag der offenen Tür“ ein umfassendes Bild vom Petrinum zu machen. Genauere Informationen zu dem vielfältigen Programm sowie zu Terminen und Zeiten folgen und finden sich natürlich auch unter „petrinum-brilon.de“, dem Internetauftritt der Schule.

Quelle: Johannes Droste

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon