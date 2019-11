Es weihnachtet im HEIMVORTEIL HSK Adventskalender

24 Tage tolle Gewinne aus der Heimat

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr versüßt der HEIMVORTEIL HSK Adventskalender mit besonderen Produkten von heimischen Unternehmen die Vorweihnachtszeit. Egal ob Rückkehrer oder Sauerländer – alle sind herzlich eingeladen beim Facebook Adventskalender mitzumachen.

Ein täglicher Blick auf den Adventskalender lohnt sich, denn für jeden ist etwas dabei. Hinter den 24 Kläppchen verbergen sich wieder außergewöhnliche Preise aus der Region: Kulinarische Überraschungen, Gutscheine für Familienspaß, hochwertige Produkte und vieles mehr. Teilnehmen kann Jeder, der die täglich wechselnde Gewinnspielfrage auf Facebook beantwortet. Unter allen richtigen Antworten wird dann der Tagesgewinn verlost. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir wieder zahlreiche Unternehmen für eine Teilnahme begeistern konnten“, freut sich HEIMVORTEIL HSK Projektleitung Karin Gottfried. „Im Hochsauerlandkreis sitzen zahlreiche hochkarätige Unternehmen, die spannende Produkte herstellen. Vielen Sauerländern ist das aber oft gar nicht bewusst.“

Genau an diesem Punkt setzt das Projekt HEIMVORTEIL HSK an. Als Karrierenetzwerk für die Region bietet es eine Schnittstelle zwischen interessierten Fachkräften und potentiellen Arbeitgebern, informiert regelmäßig über attraktive Karrieremöglichkeiten vor Ort und steht bei einem Rückzug in die Heimat mit Rat und Tat zur Seite. „Wir möchten allen Rückkehrwilligen eine persönliche Anlaufstelle bieten und zudem echte Willkommenskultur leben und umsetzen, um das Leben in der neuen alten Heimat ganz besonders zu gestalten“, erklärt Gottfried.

Adventskalender How-To

HEIMVORTEIL HSK auf Facebook folgen und keine Gewinn- und Karrierechance mehr verpassen

Die täglich wechselnde Gewinnspielfrage mithilfe etwas Heimatwissens beantworten

Über tolle Produkte lokaler Unternehmen freuen

Zum Hintergrund:

Das Projekt „HEIMVORTEIL HSK – Dein Karrierenetzwerk“ ist ein Modellprojekt der Südwestfalen- Agentur und wird im Rahmen von „Land(auf)schwung“ durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bis Ende 2019 gefördert. Die Finanzierung und Umsetzung dieses Projektes liegt federführend bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH.

Über 150 Weltmarktführer, Industrieregion Nummer 3 in Deutschland bzw. Nummer 1 in NRW, familienfreundliche Unternehmen, optimale Work-Life-Balance, bezahlbarer Wohnraum – viele Gründe sprechen für Südwestfalen bzw. das Sauerland, um hier zu leben und zu arbeiten. Den meisten Sauerländern, die nicht mehr in der Region leben, sind diese Möglichkeiten oft nicht bewusst. Und wenn doch, ist es ein großer Schritt, von der Wahlheimat wieder zurück ins Sauerland zu ziehen.

Kontakt Projektleitung:

Karin Gottfried

Projektleitung HEIMVORTEIL HSK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH Tel.: 0291 / 94 15 10

E-Mail: karin.gottfried@hochsauerlandkreis.de

