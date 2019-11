Vorweihnachtliches Ensemblekonzert der Musikschule Hochsauerlandkreis

Akkordeonisten und Gitarristen musizieren im Autohaus Biederbick

brilon-totallokal: Die Musikschule Hochsauerlandkreis veranstaltet am Sonntag, 08.12.2019 ein Konzert mit zwei ihrer Ensembles an einem außergewöhnlichen Veranstaltungsort: Das Akkordeon- und das Gitarrenorchester spielen ab 16:00 Uhr im Autohaus Biederbick, Almerfeldweg 39, in Brilon.

Das Programm, das zuvor im Musikbildungszentrum Südwestfalen in Schmallenberg-Bad Fredeburg im Rahmen eines gemeinsamen Probenwochenendes einstudiert wurde, umfasst neben vorweihnachtlichen Klängen auch Arrangements aus den Genres Pop- und Filmmusik, Argentinische Tangos sowie Originalkompositionen für die jeweiligen Orchester.

Das Akkordeonorchester spielt unter dem Dirigat von Ulrich Papencordt – das Gitarrenorchester leitet Heinrich Bohnenkämper. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Musikschule Hochsauerlandkreis und dem Autohaus Biederbick. Der Eintritt ist frei.

Bild: Marc und Friedhelm Robert, die Geschäftsleitung des Autohauses Biederbick, laden gemeinsam mit den Orchesterleitern Heinrich Bohnenkämper und Ulrich Papencordt zum Zuhören ein.

