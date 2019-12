Weihnachtsaktion bei Hoppe findet großen Anklang

Das Briloner Werkzeugunternehmen Hoppe erweitert die Wunschzettelaktion und unterstützt jetzt neben dem Caritasverband auch das Kinderhaus Birkeneck aus Brilon.

brilon-totallokal: „Innerhalb von zehn Tagen waren alle Wunschzettel, die uns am 16.11.2019 vom Caritasverband Brilon zur Verfügung gestellt wurden, schon an hilfsbereite Menschen aus der Region verteilt. Uns hat es überrascht, aber auch sehr gefreut, wie groß die Hilfsbereitschaft bei uns im Sauerland ist. Gleichzeitig mussten wir aber hilfsbereite Menschen ohne Wunschzettel wieder gehen lassen. Also haben wir entschieden, unsere Aktion zu erweitern“, so Daniel Hoppe vom Briloner Werkzeugunternehmen.

Der Caritasverband Brilon hat dann den Kontakt zum Kinderhaus Birkeneck hergestellt und in Abstimmung mit der Firma Hoppe die Aktion erweitert. „Damit kommen noch einmal ca. 30 weitere Wunschzettel aus dem Kinderhaus Birkeneck an unseren Wunschbaum“, sagt Herr Hoppe, „und wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen aus unserer Region in der Vorweihnachtszeit an hilfsbedürftige Menschen denken und helfen wollen.“

So kann Jeder helfen: In den Geschäftsräumen des Unternehmens steht ein geschmückter Weihnachtsbaum mit kleinen Wünschen (bis max. 20 €) von Kindern aus der Region. Herr Hoppe erklärt den Ablauf der Aktion wie folgt: „Jetzt ist jeder hilfsbereite Mensch aufgerufen, bei der Aktion zu unterstützen, indem er oder sie bei uns am Nehdener Weg 2 in Brilon vorbeikommt, sich einen Wunsch vom Baum nimmt und diesen dann bis zum 13.12.2019 erfüllt. Bis dahin müssen die Geschenke verpackt bei uns bereitliegen, damit wir diese rechtzeitig weiterleiten können. Als Dank für die Unterstützung der Aktion wird die Firma Hoppe für jeden erfüllten Wunsch zudem eine kleine Spende entrichten.“

Für weitere Informationen zur Aktion steht Herr Daniel Hoppe gerne zur Verfügung (E-Mail: dhoppe@hoppe-handwerkstadt.de, Tel: 02961 97 77-0).

