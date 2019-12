Video: GYM B7 in Brilon – Startup des Monats – Miriam Decker-Ebbers und Mark Ebbers

brilon-totallokal: Welch ein Startup – Neueröffung im November 2019. Junge Menschen bewegen etwas. Vor allen Dingen dann, wenn sie aus den gewohnten Bahnen ausbrechen und etwas komplett Neues auf die Beine stellen. Wie so etwas funktioniert kann man ab dem kommenden Wochenende am Briloner Ostring erleben. Dort eröffnet das GYM B7, ein Fitness-Studio der besonderen Art. Miriam Decker-Ebbers und Mark Ebbers haben zusammen mit dem erfolgreichen Briloner Jungunternehmer Dominic Neumann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Dieser hat mit seinem Bike- und E-Bike-Shop, der Kaffeerösterei und dem dazu gehörigen Café schon einen markanten Punkt für Bewegung und Genuss in Brilon gesetzt. Die perfekte Vollendung bringen jetzt Miriam Decker-Ebbers und Mark Ebbers mit ihrem Fitness-Studio.

Das Trio möchte in ihrer Heimatstadt Brilon ein nachhaltiges Konzept zur Steigerung der Lebensqualität starten. Mark Ebbers, als gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger sieht seinen Schwerpunkt im Bereich der Prävention. Nach dem Motto „Vorbeugen ist besser als heilen“ möchte er Menschen aller Altersklassen dazu motivieren sich mit ihrem Körper zu beschäftigen und durch gezielte Bewegung den heute üblichen Wohlstandskrankheiten vorzubeugen. Miriam Decker-Ebbers möchte als Sport- und Fitnesskauffrau ihre langjährige Erfahrungen einbringen um Menschen zu motivieren und etwas Nachhaltiges für die kommenden Generationen zu schaffen. Durch Schaffung einer generationenübergreifenden familiären Atmosphäre hoffen die beiden, hier einen Hotspot für soziale Kontakte aufzubauen, der, neben der körperlichen Fitness, auch die mentale Gesunderhaltung in den Fokus stellt.

Dominic Neumann ist schon seit Jahren eine feste Instanz in der regionalen und überregionalen Biker-Szene. Mit seinem Unternehmen Liquid Life wird er seinem Anspruch „Wir rüsten Helden aus“ gerecht und hat mit dem Bikefestival am Trailgrund Brilon Sportgeschichte geschrieben. In diesem Jahr hat er sich einen zweiten Traum erfüllt und hat mit Quadro Coffee Roasters eine eigene Kaffeerösterei eröffnet, in der er fair gehandelte und nachhaltige Kaffeesorten zu edlem Kaffeegenuss veredelt.

Gerade die Kombination von Biken, Fitness und Genuss schafft hier am Ostring ein zukunftsträchtiges Konzept, durch das Brilon auch in diesem Bereich wieder zum Vorreiter in der Region wird.

Quelle: Miriam & Mark Ebbers