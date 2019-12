Weihnachtsmarkt am Almer Entenstall- Reinerlös für Projekt in Benin/Westafrika

Dekoratives, hausgemachte Leckereien und stimmungsvolle Musik am 3. Advent

brilon-totallokal: Alme. In diesem Jahr findet am 3. Adventssonntag, dem 15. Dezember, ab 14:00 Uhr am Almer Entenstall der stimmungsvolle gemütliche Weihnachtsmarkt statt. Idyllisch an der Alme mit Wasserrad und Entenstall gelegen, können die Besucher wieder diesen kleinen liebevoll vorbereiteten Weihnachtsmarkt besuchen. Die Organisatorinnen dieses Weihnachtsmarktes, eine Gruppe von Frauen rund um Heike Hettegger und Manuela Schulte, freuen sich über die vielfältige Unterstützung. Neben dem Verkehrsverein Alme sind es wieder viele einzelne Personen und Gruppen des Dorfes, die praktische und kreative Ideen einbringen.

Musikalisch stimmungsvoll begleitet wird der Weihnachtsmarkt vom Musikverein „Die Original Almetaler“ und den „Almer Brass-Bläsern“.

Mit Glühwein, Bratäpfeln, Waffeln, Backschinken, Steinpilzsuppe und Bratwurst warten adventliche/weihnachtliche Leckereien auf die Besucher. An den Ständen sind u. a. individuelle Dekorationen, Schmuck, Karten sowie weihnachtlich-winterliche Leckereien wie Liköre, Marmeladen, Plätzchen, Chutneys, Schmalz u. ä. zu erstehen. An Aktionen für die Kinder ist ebenfalls gedacht. Reiten auf dem Esel Rambo, Vogelfutter-Zapfen basteln und auch die „großen“ Kinder können bei einer mobilen Schmiede Nägel schmieden.

Der Erlös aus diesem Nachmittag ist wieder für das Hilfsprojekt „pro dogobo“ im westafrikanischen Benin bestimmt. Das Hilfsprojekt bietet unter dem Motto „Stärken – Bilden – Begleiten“ jungen Menschen durch Bildung Lebensperspektiven und fördert damit Hilfe zur Selbsthilfe. Seit dem Weltjugendtag 2005 besteht der Kontkat zwischen Benin und Alme. Insgesamt konnte das Almer Weihnachtsmarkt-Team seit 2009 mehr als 15.000 € nach Benin überweisen. Informationen zu dem erfolgreich laufenden Projekt u. a. mit einer Metall-, Auto- und Photovoltaikwerkstatt sowie einer Bäckerei findet man unter www.pro-dogbo.de.

Quelle: Wolfgang Kraft, 59929 Brilon – Alme

