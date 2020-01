Sport + Mode Schettel und Sparkasse Hochsauerland spenden Erlös der Skibörse

Im Oktober luden Sport + Mode Schettel und die Sparkasse Hochsauerland zum insgesamt 16. Mal zur Skibörse ein. Zum ersten Mal fand diese in der Rundhalle Bigge statt – der Andrang war riesengroß.

brilon-totallokal: Wie immer wurde der Erlös der Skibörse nun gespendet: Insgesamt 1.400 Euro sind zusammen gekommen und gehen zu gleichen Teilen an den Kindergarten St. Martin Bigge, den Kath. Kindergarten St. Nikolaus Olsberg, die Jungschützen Bigge sowie die Kindertagesstätte Sonnenschein in Bigge.



Die Scheckübergabe fand am Mittwoch, 8. Januar, in der Sparkassen-Filiale in Olsberg statt. Johannes Schettel (Geschäftsführer Sport + Mode Schettel) und Cathrin Klamandt (Filialleiterin der Sparkasse) überreichten den Scheck an die Abordnung der Kleinsten – die anwesenden Kindergartenkinder. „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen stolzen Betrag für gute Zwecke im Kinder- und Jugendbereich spenden können“, so Cathrin Klamandt.

Johannes Schettel ergänzte: „Unser Dank gilt auch insbesondere nochmal den vielen Helfern, die bei der Skibörse ehrenamtlich mit angepackt haben und das alles wieder möglich gemacht haben.“ Nutzung für Außenbereich der Kita Sonnenschein Wofür die jeweils 350 Euro eingesetzt werden, wissen die Kindergärten sowie die Jungschützen schon ganz genau.

Die Kita Sonnenschein wird das Geld in die Gestaltung des Außenbereichs stecken. „Dort gibt es noch immer ein bisschen was zu tun, so dass wir das Geld dort gut verwenden können“, freute sich Kita-Leiterin Teresa Geßner. Die inklusive Kita Sonnenschein wurde am 1. August 2019 für insgesamt 68 Kinder mit und ohne Behinderung eröffnet. Die Kropff-Federath’sche Stiftung hat diese als Investor gebaut, das Josefsheim Bigge ist der Betreiber.



