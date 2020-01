Gesundheitstag Winterberg am 29. März: Fit und gesund in den Frühling

Aussteller können sich anmelden / Info-Veranstaltung am 29. Januar

brilon-totallokal: Der Frühling ist prädestiniert für Neuanfang und Veränderungen. Was würde da besser passen als ein Gesundheitstag, bei dem man sich umfassend über Gesundheit und Fitness informieren kann? Die Motivation zum Frühlingsbeginn passt perfekt zu der Veranstaltung des Stadtmarketingvereins Winterberg am 29. März im Hapimag Resort Winterberg.

„Gesundheit, gesunde Ernährung, Fitness und Sport werden immer wichtiger. Wir bieten beim Gesundheitstag sowohl den Besuchern umfangreiche Informationsmöglichkeiten und den Ausstellern die ideale Plattform, um Mitglieder oder Kunden zu gewinnen“, so Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Beckmann. Das nächste Treffen für alle Interessierten ist am 29. Januar um 19 Uhr im Hapimag Resort. Anmeldungen zum Gesundheitstag sind bis zum 2. Februar möglich.

Attraktiver Messecharakter im Hapimag Resort Winterberg

Alle Gesundheits- und Pflegeinstitutionen, Selbsthilfegruppen, Sportvereine, die neue oder alt bewährte Angebote präsentieren oder Nachwuchs werben möchten, sind willkommen. Voraussetzung ist, dass der (Firmen-)Sitz in Winterberg ist. Auch Anbieter von Kursen, Apotheken und medizinische Einrichtungen sind eingeladen, sich mit Infoständen, Aktionen, Workshops oder Vorträgen zu beteiligen. „Das Hapimag bietet ein Ambiente, in dem ein attraktiver Messecharakter herrscht“, so Stadtmarketing-Projektleiterin Julia Aschenbrenner.

„Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, die Räumlichkeiten auszunutzen – sogar mit Cooking-Station, Kurs- und Fitness- sowie Vortragsräumen“. Die Teilnehmergebühren liegen etwas günstiger als bei der letzten Veranstaltung in 2017: 7,50 Euro pro Quadratmeter Standfläche, 5 Euro pro Quadratmeter für Stadtmarketingmitglieder.

Anmeldungen und Rückfragen können per E-Mail an [email protected] geschickt werden.



Infobox zum Gesundheitstag in Winterberg: • Der Gesundheitstag im Hapimag in Winterberg findet am 29. März statt; • Anmeldungen werden bis zum 2. Februar unter [email protected] angenommen; • Ein Treffen für alle interessierten Teilnehmer findet am 29. Januar um 19 Uhr im Hapimag statt; • Die Standgebühren betragen 7,50 Euro pro Quadratmeter Standfläche und 5 Euro pro Quadratmeter für Stadtmarketingmitglieder. Darin enthalten sind alle Nebenkosten wie z.B. Strom oder Werbemittel.

Quelle: Ralf Hermann – i.A. Stadt Winterberg

