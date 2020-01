„Starker Partner aus der Region“: bbz Arnsberg

Das bbz Arnsberg ist offizieller Namensgeber der Junioren-WM Bob & Skeleton

brilon-totallokal: Der Namensgeber für die IBSF Junioren-WM Bob & Skeleton in Winterberg ist jetzt offiziell bestätigt: Das Berufsbildungszentrum (bbz) Arnsberg der Handwerkskammer Südwestfalen wird Namensgeber der JWM am 8. und 9. Februar 2020 in der VELTINS-EisArena.

Der offizielle Titel der Titelkämpfe lautet: bbz Arnsberg Junioren-Weltmeisterschaft Bob & Skeleton presented by Handwerkskammer Südwestfalen.

„Wir freuen uns, dass die Handwerkskammer Südwestfalen mit dem bbz Arnsberg offizieller Namensgeber wird“, sagt Stephan Pieper, der Geschäftsführer des Sportzentrums Winterberg (SZW). „Dieser starke Partner aus der Region verbindet mit diesem Engagement die Förderung von Talenten und überträgt diesen Gedanken vom Sport auf den Alltag.“

Die Verknüpfung mit dem Sport schafft dem bbz Arnsberg einen hervorragenden Rahmen, um den jungen Sportlerinnen und Sportlern sowie den Zielgruppen die attraktiven Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk näher zu bringen.

„Für uns ist das eine tolle Möglichkeit, die Vielfalt des Handwerks direkt der jungen Zielgruppe zu präsentieren“, verdeutlicht Christoph Dolle, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer und Leiter vom bbz Arnsberg. „Wir wünschen uns, dass beide Seiten profitieren. Die

VELTINS-EisArena schafft die sportliche Perspektive, wir ergänzen das und bieten entsprechende berufliche Orientierungsmöglichkeiten.“

Das bbz Arnsberg genießt im Handwerk einen sehr guten Ruf. Es bietet 14 Meisterkurse in 13 Gewerken, in Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen den dualen Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen – Energie und Gebäude“ sowie umfangreiche Fort- und WeiterbildungsKurse an.



In Winterberg ist die Arnsberger „Talentschmiede“ ebenso kein Unbekannter und war in den vergangenen drei Jahren bereits als Partner beim Snowboard-Weltcup aktiv.

Das vorläufige Programm der bbz Arnsberg Junioren-WM:



Samstag, 8. Februar 2020:

9 Uhr: Skeleton Männer, 1. und 2. Lauf

12 Uhr: Zweierbob Frauen und Männer, 1. und 2. Lauf



Sonntag, 9. Februar 2020:



10 Uhr: Skeleton Frauen, 1. Lauf



12 Uhr: Viererbob, 1. Lauf



Anschließend 2. Lauf Skeleton Frauen und 2. Lauf Viererbob



Eintrittskarten können online im TICKETSHOP der VELTINS-EisArena https://www.eventimsports.de/ols/winterberg/ oder direkt auf eventim.de bestellt werden. Die Tageskassen sind rund 1,5 Stunden vor Rennbeginn geöffnet und werden wieder vom singing circle Winterberg besetzt. Der Tagespreis beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Der ermäßigte Preis gilt für Jugendliche zwischen dem 11. und 17. Lebensjahr, für Schüler, Studenten sowie Schwerbehinderte mit Ausweis „B“ (inklusive einer Begleitperson). Kinder bis 10 Jahren haben freien Eintritt.



Bild: Vorfreude auf die Zusammenarbeit (v.L.n.R.): Stephan Pieper, Geschäftsführung Sportzentrum Winterberg; Sandra Schmitt, Marketing-Sponsoring-Medien SZW, Ramona Borowicz, Marketing bbz Arnsberg, Dirk Berkemeyer, Leitung Marketing bbz Arnsberg, Patrick Peetz, Ausbilder bbz Arnsberg.

