Sensburg begrüßt 50 politisch-interessierte Sauerländer in Berlin

Auf Einladung des heimischen Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg machten sich in der vergangenen Woche 50 politisch-interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Hochsauerlandkreis auf den Weg nach Berlin.

brilon-totallokal: Nach einem ereignisreichen Tag mit einer Führung durch den Bundesrat und das Bundeskanzleramt konnte Patrick Sensburg seine Gäste am Abend des ersten Besuchstags auch im Deutschen Bundestag begrüßen. Dort stellte er zunächst seinen Arbeitsalltag in den Sitzungswochen, sowie in den sitzungsfreien Wochen vor. Im Anschluss blieb noch reichlich Gelegenheit einzelne Themen in einer Diskussion zu vertiefen. Dabei standen vor allem die medizinische Versorgung im Hochsauerlandkreis, sowie die Situation der heimischen Unternehmen im Mittelpunkt des Interesses.

Am folgenden Tag standen für die Gruppe ein Besuch im Auswärtigen Amt, sowie eine Stadtrundfahrt durch das politische Berlin auf dem Programm. Ein Besuch auf der Grünen Woche rundete die Berlinfahrt ab.

Quelle: Prof. Dr. Patrick Sensburg, MdB

