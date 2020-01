Feuerwehr Brilon – Generalversammlung der Löschgruppe Scharfenberg

Aktive Mitglieder der Einsatzabteilung und besonders die Kameraden der Alters und Ehrenabteilung wurden begrüßt …

brilon-totallokal: Zur Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Scharfenberg konnte Löschgruppenführer Dirk Schulte den Leiter der Feuerwehr Wolfgang Hillebrand, den Leiter der Ordnungsabteilung Marcus Bange, Ortsvorsteher Klaus Götte die Ratsmitglieder Lukas Wittmann und Heinz-Gerd Gehling sowie die aktiven Mitglieder der Einsatzabteilung und besonders die Kameraden der Alters und Ehrenabteilung begrüßen.

Löschgruppenführer Schulte berichtete von 15 Einsätzen im Jahr 2019. Neben den normalen Dienstabenden wurden von den Feuerwehrleuten zahlreiche Lehrgänge und Seminare auf Stadt, Kreis und Landesebene besucht. Sechs junge Kameraden beendeten erfolgreich den ersten Teil der Grundausbildung.

Zudem engagierte man sich für die Dorfgemeinschaft bei vielen Festen und Veranstaltungen. 1958 Stunden ehrenamtlichen Dienst leistete die Löschgruppe 2019 zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Brilon. Die Löschgruppe besteht zurzeit aus 40 Einsatzkräften und 11 Mitgliedern der Ehrenabteilung.

Wehrführer Hillebrand bedankte sich im Namen des Stadtfeuerwehrverbandes für die geleistete Arbeit. Ein besonderer Dank ging auch an die Partnerinnen und Partner der Feuerwehrleute, ohne deren Unterstützung und Verständnis wäre dieses Ehrenamt nicht möglich.

Der Leiter des Ordnungsamtes Marcus Bange überbrachte die Grüße vom Bürgermeister sowie dem Rat und der Verwaltung und Ortsvorsteher Klaus Götte bedankte sich im Namen der Scharfenberger Bevölkerung.

Beim Tagesordnungspunkt Beförderungen wurden durch Wehrführer Hillebrand die Kameraden Michael Wienand, Niklas Schmidt, Moritz Kleine, Lukas Hillebrand, Timo Hillebrand und Paul Klose zu Feuerwehrmännern befördert. Florian Koch und Florian Schmidt wurden zu Hauptfeuerwehrmännern und Manuel Witteler zum Unterbrandmeister befördert.

Die Ehrungen wurden durch Ordnungsamtsleiter Bange durchgeführt. Klaus Bange erhielt die Ehrennadel in Gold für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Tobias Aust, Markus Egger und Thorsten Hillebrand das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber vom Land NRW.

