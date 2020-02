Kinder- und Jugendkarneval am 16. Februar in Petersborn mit “BestOFF Karneval” und neuer Jugendgarde

Gudenhagen-Petersborn. Seit 25 Jahren gibt es bereits Karnevalsveranstaltungen für Kinder in Petersborn und seit 10 Jahren unter der Leitung von Beate Becker, Carolin Hötger, Kristin Schulze, Kathrin Ströthoff und Annette Walter. Zu diesem besonderen Jubiläum gibt es daher ein BestOFF Karneval am Sonntag, dem 16. Februar um 13.59 Uhr in der Gemeinschaftshalle Grün-Weiß in Petersborn.

Es haben sich wieder 56 Kinder- und Jugendliche gefunden, die die besten Tänze, Sketche und Witze der letzten Jahre aufführen möchten.

Seit einigen Jahren tanzen schon die Mädchen der Grün -Weiße Funkengarde unter der Leitung von Sabine Kappe beim Kinder- und Jugendkarneval mit, doch nun gibt es noch eine weitere Tanzgarde, die Jugendgarde mit 6 Mädchen. Unter der Leitung von Maximiliane Götte und Maria Sophie Walter proben sie schon seit letztem Jahr und freuen sich sehr auf ihren Auftritt. Dank einer großzügigen Spende der Brunnenfreunde Petersborn konnten hierfür neue Kostüme angeschafft werden.

Ein besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr wieder das Männerballett mit 12 jungen Männern unter der Leitung von Kathrin Ströthoff werden. Alle Einwohner und Gäste aus Nah und Fern sind eingeladen, -auch gerne in Verkleidung- in das Gemeinschaftshaus in Peterborn zu kommen. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Bild: Neue Jugendgarde von Gudenhagen-Petersborn

Quelle: Anette Walter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon