„Wir hören Dich“ : Die WIR-Box kommt nach Willingen

Die WIR-Box fährt zu Hessens größtem Wintersportereignis: dem Kult-Weltcup in Willingen.

brilon-totallokal: Am Samstag, 8. Februar und Sonntag, 9 . Februar sind alle Interessierten dazu eingeladen, sich am Treffpunkt vor dem Touristenbüro zum Thema Klima zu äußern.

Was ist blau, hat vier Räder und ist für alle geöffnet, die gerne nachdenken und diskutieren? Das ist die WIR-Box, das mobile Diskussionsforum des Hessischen Rundfunks (hr). Im noch jungen Jahr kommt der blaue hr-Bus zum Skisprung Weltcup in Willingen. Am Samstag, 8. Februar und Sonntag, 9 . Februar sind alle Interessierten dazu eingeladen, sich am Treffpunkt vor dem Touristenbüro zu diesem aktuellen Topthema zu äußern: „Klima – bis du noch zu retten?“

Springer heben ab, WIR-Box mit Bodenhaftung

Spaß an der Schanze, Nachdenken und Innehalten in der WIR-Box. Das müssen keine Gegensätze sein. Denn vielleicht wird gerade an Orten wie Willingen deutlich, wie sehr die Klimaveränderung alle Bereiche unseres Lebens betrifft. Die Winter werden wärmer, die Schneemengen weniger und die Schneekanonen zahlreicher. Projektleiter Frank Statzner und hr-Regionalkorrespondent Michael Przibilla laden in diesem Rahmen alle Interessierten in die WIR-Box ein, eigene Erfahrungen und Meinungen zum Thema beizutragen: Was wollen wir im Kampf gegen die globale Erwärmung selbst tun und wozu sind wir nicht bereit? Wo sind Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gefordert und können wir – global gesehen – noch etwas bewirken?

Erst beim Skispringen, danach im Radio

Die Antworten und Statements aus der WIR-Box stehen dann im Mittelpunkt der dazugehörigen „Wir hören dich“-Radiosendung am Mittwoch, 25. März. Bekannte hr-Moderator*innen diskutieren mit Hörerinnen und Hörern über das Klima-Thema, von 18 bis 20 Uhr gleichzeitig in allen Radioprogrammen des Hessischen Rundfunks. Das sind hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM, die sich jeweils bereits tagsüber damit beschäftigen. Vor der gemeinsamen Radiosendung widmet sich im hr-fernsehen „hallo hessen“ ab 16 Uhr dem Thema, „m€x – das Marktmagazin“ ab 20.15 Uhr. Weitere Informationen liefert im Internet hessenschau.de.

Kontrovers und konstruktiv: Das ist „Wir hören Dich“ Die hr-Aktion „Wir hören dich“ geht mit vier neuen spannenden und kontroversen Themen ins zweite Jahr. Seit 2019 bietet der hr vor Ort und im Sendestudio eine Plattform für ganz Hessen zum gemeinsamen Diskutieren und zur Lösungssuche. Neben der Klima-Frage wird es in den nächsten Monaten um Mobilität, Konsum und Meinungsfreiheit gehen. Wer nicht zur WIR-Box kommen kann, hat die Möglichkeit, sich auch per E-Mail ([email protected]) oder WhatsApp-Sprachnachricht (0171 9730626) zu beteiligen. Weitere Informationen gibt es unter www.hr.de.

Quelle: Christian Arndt – hr-Pressestelle

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon