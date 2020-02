Blutspenderehrung in Brilon

Die DRK Gemeinschaft Brilon hat 40 treue Blutspenderinnen und Blutspender aus Brilon und Umgebung bei der jährlichen Blutspenderehrung geehrt

brilon-totallokal: Der Briloner Rotkreuzleiter Horst Kemmling und die Blutspendebeauftragte Heide Rinke begrüßten die Anwesenden und bedanken sich bei allen Spendern für ihren Einsatz sowie bei den Blutspendehelferinnen und -helfern, die meist im Hintergrund wirken und die Blutspender nach der Spende mit Speisen und Getränken versorgen.

Es erhielten 21 Spender die Ehrung für 50-maliges Spenden, 14 Personen wurden für 75 Spenden

ausgezeichnet, ein Spender konnte für 100-maliges Spenden beglückwünscht werden und zwei

Spender wurden für die 125ste Blutspende geehrt. Ganz besonderen Applaus bekamen Andreas

Kautz und Werner Klann, die bereits 150 und 200 Mal ihr Blut gespendet haben. Jeder der

Anwesenden bekam eine Ehrenurkunde, einen Anstecker sowie eine kleine Aufmerksamkeit

überreicht.



Stephan Jorewitz, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Blutspendedienst West, bedankte sich

ebenfalls bei allen Anwesenden und gab die Termine für das neue Jahr bekannt. Er stand für die

Fragen der Spender zur Verfügung und beantwortet diese gerne. Nach der Ehrung wurde in

gemütlicher Runde zusammengesessen und Erfahrungen rund um die Blutspende ausgetauscht.

Die nächste Blutspende im Raum Brilon findet am 09.03.2020 von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der großen Schützenhalle in Brilon (Mühlenweg) statt.

Alle weiteren Blutspendetermine können über die Webseiten www.drk-brilon.de oder

www.blutspendedienst-west.de eingesehen werden.



Für die 50ste Spende wurden geehrt:



Annette Becker, Anke Brüggemann, Gertrud Deckelburg, Daniel Ester, Christian Haarhoff, Manuela Henke, Christian Herlitzius, Monika Höppner, Gerlinde Kemmerling, Tanja Lange, Heinz Luis, Bernd Niederstein, Gabriele Pape, Sigrid Popig, Gerhard Pospiech, Sebastian Rummel, Bernd Schleich, Wolfgang Schöpe, Daniel Vogel, Hildegard Vorderwülbecke, Margarethe Wichartz



Für die 75ste Blutspende wurden geehrt:



Albert Balkenhol, Annette Becker, Hans-Jürgen Dohle, Markus Düppe, Manuela Hänke, Ferdinande Hillebrand, Jörg Hölscher, Andreas Jakobi, Martina Jansen, Günter Kocks, Heiko Schluer, Astrid Steiger, Thomas Vorderwülbecke, Karl-Rudolf Voß



Für die 100ste Blutspende wurde geehrt:



Joachim Vogel



Für die 125ste Blutspende wurde geehrt:



August Funke, Volker Hannig



Für die 150ste Blutspende wurde geehrt:



Andreas Kautz



Für die 200ste Blutspende wurde geehrt:



Werner Klann

Foto: DRK Brilon

Quelle: Simone Ferraz – DRK Kreisverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon