Nils Holgersson und die Wildgänse – Märchen mit fliegenden Händen

Theater für Kinder ab 5 Jahren mit Handschatten nach Selma Lagerlöf

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 11. März 2020 öffnet sich um 15 Uhr der Vorhang für das Kindertheater „Nils Holgersson und die Wildgänse“ im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon. Das Außergewöhnliche an dieser Aufführung: Das bekannte Märchen von Selma Lagerlöf wird „mit fliegenden Händen“ nachgespielt. Zwei Künstlerinnen formen mit ihren geschickten Händen Schattenfiguren, die mit einem Zauberapparat, dem „Polylux“, auf eine große Leinwand projiziert werden.

Zum Stück: Nils Holgersson tut, was alle Jungs gerne tun. Er denkt sich Streiche aus und ärgert am liebsten Tiere auf dem Hof: Dumm nur, dass er in Schweden lebt, wo es Wichtel gibt, die Zauberkräfte haben und sich nicht alles gefallen lassen. Nils wird selbst auf Wichtelgröße klein geschrumpft und versteht plötzlich die Sprache der Tiere. Nun ist er heilfroh, den Hausgänserich Martin an der Seite zu haben.

Für die von „Brilon Kultour“ veranstaltete und dem Kultursekretariat NRW Gütersloh unterstütze Aufführung für Kinder ab 5 Jahren sind Karten bei der BWT Brilon, Derkere Straße, Brilon (Tel.: 02961 9699-0, [email protected]) und an der Tageskasse für 4 Euro erhältlich.

Bildquelle: die-exen.de

Quelle: Christoph Kloke – Brilon Kultour

