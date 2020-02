Schulen in Olsberg bleiben am Montag geschlossen

Aus Sicherheitsgründen bleiben die Schulen in Olsberg Montag zu!

Olsberg. Mit Blick auf die erwartete Sturmlage haben die Leitungen aller Grundschulen in der Stadt Olsberg, der Schule an der Ruhraue sowie der Sekundarschule Olsberg-Bestwig entschieden, dass am Montag, 10. Februar, kein Unterricht stattfindet. Dieses Vorgehen ist mit der Stadt Olsberg als Schulträgerin abgestimmt.

Die Schließung betrifft auch die Betreuungsangebote wie z.B. OGS, sichere Grundschule von 8 bis 13 Uhr etc.

