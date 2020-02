WM-Ticket für ZweierBob Herren geht ebenfalls an die Deutschen

Oelsner/Schwenzfeier müssen zur Halbzeit bangen, holen dann aber Titel und Fahrkarte zur WM

brilon-totallokal: Nach dem ersten Lauf musste der favorisierte Zweierbob mit Richard Oelsner/Malte Schwenzfeier bangen, aber am Ende durfte gejubelt werden. Der Pilot aus Oberbärenburg und sein für Wiesbaden startender Anschieber Malte Schwenzfeier aus Wilgersdorf im Siegerland entrissen bei der bbz Arnsberg Junioren-WM Bob & Skeleton presented by Handwerkskammer Südwestfalen in 1:51,21 Minuten den Russen Rotislav

Gaitiukevich/Mikhail Mordasov (+ 0,11 Sekunden) noch den Sieg. Bronze ging in Winterberg an den Oberbärenburger Maximilian Illmann und Eric Strauß (+ 0,37).

Dabei wandelten Oelsner/Schwenzfeier den minimalen Halbzeit-Rückstand von einer Hundertstelsekunde in einen Vorsprung von elf Hundertstelsekunden um. Sie lösten damit das Zweier-Ticket zur „großen“ WM, die vom 17. Februar bis 1. März 2020 in Altenberg stattfindet. Auf Platz fünf fuhr Philipp Zielasko (BRC Thüringen) mit Frederick Lüthcke (+ 0,65)

unmittelbar vor Jonas Jannusch (Sonneberg-Schalkau) mit Tim Gessenhardt (+ 0,74). Den 16. Rang belegte Hans-Peter Hannighofer (BRC Thüringen), der von Erec Maximilian Bruckert angeschoben wurde.

Allerdings holten Hannighofer/Bruckert in der VELTINS-EisArena bei der gleichzeitig nach dem Race-in-race-Modus ausgetragenen U-23-WM Silber hinter Mihai Cristian Tentea (Rumänien) und vor Kaihi Sun/Heng Zhen (China).



STIMMEN



Richard Oelsner: „Der erste Lauf war nicht so gut, der zweite in Ordnung. Mir geht es gerade noch relativ normal, weil morgen ja noch ein Rennen ist. Die Freude kommt dann wahrscheinlich morgen, wenn alles vorbei und gut gelaufen ist.“ Malte Schwenzfeier: „Unglaublich. Das ist mein erstes großes KarriereHighlight und dann noch in der Heimat. Ich kann mich nur bei meiner Familie und bei meinen Trainern bedanken.“

750 Zuschauer am Samstag



Mit 750 Zuschauer am ersten Tag der bbz Arnsberg Junioren-WM Bob & Skeleton presented by Handwerkskammer Südwestfalen war Stimmung am Start in und im Ziel für die Athleten Programm – die VELTINS-EisArena begeisterte mit einem Schnellzeichner im Besucherzelt 2 und der Sunderaner Band „Jump!“ im VELTINS-Kreisel.

Bilder: ©Dietmar_Reker

Quelle: Sandra Schmitt – VELTINS-EisArena

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon