Hospizverein Brilon sagt Danke für die Unterstützung

Den Jahresstart beginnen die ehrenamtlich Engagierten des Hospizverein Brilon voller Dankbarkeit

brilon-totallokal: „Es gibt viele Menschen, die uns unterstützen“, sagt Lucie Ernstberger auch mit Blick auf die Spenden, wodurch die Ausbildung für neue und Fortbildungen für alle Mitarbeitenden ermöglicht werden. Darüber hinaus wird durch die finanzielle Unterstützung auch Öffentlichkeitsarbeit für den Themenkreis Sterben, Tod und Trauer geschaffen. So kamen beispielsweise zu der letzten Aktion, bei der erstmalig der Hospizverein im Hubertussaal der Schützenhalle den Film „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“ gezeigt hat, über 140 Besucher. Die meisten blieben auch nach Filmschluss, um gute Gespräche in Gemeinschaft zu führen. Weitere Angebote waren im vergangenen Jahr das Trauerwandern oder der Vortrag von Elke Döring, Hebamme und Trauerbegleiterin, über „Sternenkinder – Wenn der Tod am Anfang des Lebens steht“.

Gegründet wurde der Hospizverein 1998 gemeinsam von der evangelischen und katholischen Kirche als ambulantes Hilfsangebot für alle Menschen, die auf ihrem letzten Weg Begleitung wünschen. Aktuell hat der Hospizverein 117 Mitglieder, darunter 16 aktive und zertifizierte Sterbebegleiter, die regelmäßig Supervisionen wahrnehmen können. Zwei Mitarbeitende sind auch auf Trauerbegleitung spezialisiert. 2019 hat das Team 21 Schwersterkrankte begleitet.

Weitere Informationen unter www.brilon-hospiz.de.

Quelle: Sandra Wamers – Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon