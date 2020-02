Buntes Chaos ist wunderschön

In der vergangenen Woche wurde Ina Lechmanns Ausstellung “Buntes Chaos” in der Sparkasse Hochsauerland in Brilon eröffnet.

brilon-totallokal: Viele Interessierte, Freunde und Bekannte waren gekommen, um die Bilder der Korbacher Künstlerin zu bestaunen. Nach der Begrüßung von Filialleiterin Marion Tilli gab es eine Poetry-Slam Einlage von Ina Lechmanns Freundin Christina über die Künstlerin und ihre Bilder bevor Lena Tielke-Kurtkowiak aus Winterberg die Laudatio hielt:

“Das was Ihnen hier in der Ausstellung begegnet, ist nicht nur Kunst, es ist ein Teil von Ina Lechmanns Leben und ihrer Lebensweise.” Sie stellte Ina Lechmann den Gästen als achtsamen und sensiblen Menschen vor. In ihren Bildern verschmelzen Emotionen, Farbe, Bewegung, Energie gepaart mit Ursprünglichkeit und Harmonie im Sinne einer Wertschätzung des Lebens.

Das “Bunte Chaos” ist noch bis zum 31. Mai 2020 während der Öffnungszeiten der Sparkasse Hochsauerland (Mo-Do 08.30-17.30 Uhr, Fr 08.30-15.30 Uhr, Sa 08.30-12.30 Uhr) zu sehen.

Auf dem Foto von links: Lena Tielke-Kurtkowiak, Ina Lechmann, Marion Tilli (Filialleiterin Brilon), und Christina (Poetryslam)

Fotos: © Sparkasse Hochsauerland

Quelle: Martina Ester – Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon