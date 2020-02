Sekundarschule: Auf Sportturniere folgt Anmeldephase

Die Sportturniere bildeten jetzt den Halbjahres-Abschluss an der Sekundarschule Olsberg-Bestwig.

brilon-totallokal: Klassenweise machten die Schülerinnen und Schüler dabei in je einem Fußball- und einem Völkerballturnier die Sieger aus; aus beiden Einzelwertungen wurde am Ende der Gesamtsieger des Sportturniers ermittelt.

In der Wertung für die Klassen 5 bis 7 behielt dabei die Klasse 7d in beiden Sportarten die Oberhand – und entschied damit natürlich auch die Gesamtwertung für sich. Aus dem Turnier für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 gingen in der Gesamtwertung gleich drei punktgleiche Siegerklassen hervor. Hierbei gewann die 9d die Fußballwertung vor den Klassen 10d (2. Platz) und 9e (3.Platz). Beim Völkerballturnier siegte die 9e vor der 10d (2.Platz) und der 9d (3.Platz), so dass sich am Ende alle drei Klassen in der Gesamtwertung punktgleich Platz 1 teilen.

Noch wichtiger als die sportlichen Resultate war jedoch ein anderes Ergebnis: Bereits an den Turniertagen stellten alle Beteiligte fest, dass die sportlichen Events den Schülerinnen und Schülern viel Spaß bereitet haben. Fazit: Im kommenden Schuljahr soll es auf jeden Fall eine Wiederholung geben.

Dann sind auch die künftigen Fünftklässler bereits „mit an Bord“. Anmeldungen für die neuen fünften Klassen im Schuljahr 2020/21 sind am Hauptstandort Olsberg der Sekundarschule von Montag, 17. Februar, bis einschließlich Freitag, 28. Februar, jeweils von montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr möglich. Eine zusätzliche Anmeldezeit gibt es am Mittwoch, 19. Februar, von 16 bis 18 Uhr.

Übrigens: Obwohl am Teilstandort Bestwig keine neuen Eingangsklassen gebildet werden, kann eine Anmeldung parallel zu den Zeiten am Hauptstandort auch am Bestwiger Franz-Hoffmeister-Schulzentrum im Schulsekretariat erfolgen. In jedem Fall müssen für die Anmeldung die Geburtsurkunde des Kindes, der Impfpass mit Nachweis über die Masern-Schutzimpfung, das letzte Grundschul-Zeugnis sowie der Anmeldeschein (in vierfacher Ausfertigung; wird durch die Grundschule ausgehändigt) mitgebracht werden.

Foto: Jede Menge Spaß machten den Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule Olsberg-Bestwig die Sportturniere. Auf sie folgt nun die Anmeldephase für die künftigen Fünftklässler.

