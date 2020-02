Svenja Decker erhält Dr. Kirchhoff-Preis

Svenja Decker, Mitarbeiterin der Abteilung Digitale Geschäftsentwicklung bei Oventrop in Olsberg, hat am 6. Februar 2020 im Rahmen des Neujahrsempfangs der Fachhochschule Südwestfalen neben zwei weiteren Preisträgern den Dr. Kirchhoff-Preis empfangen.

brilon-totallokal: Mit diesem Preis zeichnet der Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen herausragende Abschlussarbeiten von Absolventen der Fachhochschule aus.

In Zusammenarbeit mit der Firma Oventrop ermittelte Svenja Decker Markt- und Produktanforderungen an Gebäudeautomatisierungssysteme. Die Absolventin des Bachelor-Studiengangs Gebäudesystemtechnik lieferte mit ihrer Arbeit eine umfassende Analyse darüber, welche Anforderungen Kunden an die Automation in Gebäuden stellen. Die Marktanforderungen wurden durch verschiedene Fragebögen ermittelt, die sich an Betreiber, Fachplaner, sowie Installateure der technischen Gebäudeausrüstung für Heizung, Raumklima und Trinkwasserhygiene richteten.

Der von Svenja Decker verfolgte Ansatz hat das Unternehmen in die Lage versetzt, die Möglichkeiten der Digitalisierung in Gebäuden noch kundenorientierter umzusetzen.

Die Geschäftsführung der Firma Oventrop freut sich mit der Preisträgerin über diese besondere Auszeichnung. Geschäftsführer Johannes Rump hat im Namen des Unternehmens gratuliert und Frau Decker als Dank und Anerkennung eine wibutler Smart Home Zentrale überreicht.

