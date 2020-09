Digitales Sporthelferforum 2020

Jedes Jahr treffen sich Sporthelfer*innen aus Schule und Verein aus ihren Städten und Kommunen bei einem Forum, um sich auszutauschen und fortzubilden.

brilon-totallokal: In diesem Jahr ist alles anders, so auch das Sporthelferforum 2020. Alle Sportbünde aus dem Regierungsbezirk Arnsberg gestalten gemeinsam eine Woche für Sporthelfer*innen digital. Unter dem olympischen Motto „dabei sein ist alles“ können die teilnehmenden Jugendlichen vom 01.10. bis 09.10.2020 Workshops zu verschiedenen Themen in Theorie und Praxis gemeinsam erleben.

Dabei ist Schule und Sportverein freigestellt, wie die Woche strukturiert und zeitlich in den Wochenplan integriert wird. Ob im Klassenverbund, in der Trainingseinheit oder Einzeln, die Workshops können individuell ausgesucht werden. Die Workshops von ca. 20-45 Minuten werden live oder aufgezeichnet angeboten.

Als Besonderheit des Sporthelferforums werden die einzelnen Sportbünde individuelle Programme und Angebote, zugeschnitten auf die jeweiligen Städte und Kommunen, gestalten. So kann ein abwechslungsreiches Programm für die Sporthelfer*innen als Dankeschön für ihr Engagement entstehen. Weitere Informationen zum digitalen Sporthelferforum 2020 gibt es bei:

Katja Osenberg, E-Mail: [email protected], Tel.: 02904-9763253

