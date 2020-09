Wieder Forsthauskonzert

Die grosszügige Aussengastronomie am Forsthaus Waldsee, beim Freibad Gudenhagen, bildet die Kulisse für das nächste Konzert der Rock-, Pop- und Oldieband MARS.

brilon-totallokal: Am Samstag den 12. September von 15 bis 18 Uhr, erwartet die Besucher wieder Livemusik mit „Wiedererkennungswert“. Analog präsentiert, d.h. ohne Zuhilfenahme Schnickschnacks von Festplatten, Laptops etc. Die Corona-Regeln, v.a. Abstand und Frischluft verstehen sich am Veranstaltungsort von selbst. Das Forsthausteam (mit Maske) sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Bewirtung. Der Eintritt ist frei!

