Gartengestaltung 2.0

Qualität, Erfahrung, Service – Online-Shop bietet tolle Lösungen für Sicht-, Wind- und Lärmschutz

brilon-totallokal: „Mein Garten – mein Projekt“: Verfolgen wir die Werbung, wird deutlich, wie wichtig vielen Menschen der eigene Garten ist. Der Außenbereich ist das persönliche Refugium im Grünen. Und genau diesem Stellenwert folgend, soll er nach ganz individuellen Wünschen und Bedürfnissen gestaltet und ausgestattet sein.

Neben schönen Pflanzen, einem natürlichen Teich und einer gemütlichen Terrasse gehört aber auch ein anderer Aspekt dazu: Schutz! Im Garten wollen wir Privatsphäre genießen und auch vor anderen Einflüssen verschont sein. Dazu gehören Elemente zum Sicht-, Wind- und Lärmschutz sowie zu einer etwaig notwendigen Hangabsicherung. Wer hier auf Nummer sicher gehen und dabei auf hohe Qualität zurückgreifen möchte, dem bietet der Online-Shop Gabionen Kaiser im wahrsten Sinne des Wortes Rundumbetreuung. Denn hier werden die Kunden vom ersten Klick bis zum fertigen Ergebnis bestens begleitet. Dazu steht z. B. die Service-Hotline stets mit Rat und Tat zur Seite. Und dass hier auf Erfahrung in Sachen Gartengestaltung gesetzt werden kann, spiegelt das zehnjährige Jubiläum wider, das der Shop in diesem Jahr feiert. „Darauf sind wir sehr stolz und das zeigt uns, dass sich der tägliche Einsatz voll und ganz lohnt“, so der geschäftsführende Gesellschafter von Gabionen Kaiser, Andreas Wagener.

Neben wunderschönen und effektiven Gabionen, die bspw. als Sichtschutz, Hangbefestigung und Sitzgelegenheit genutzt werden können, bietet der Shop auch ein neues Produkt für den Lärmschutz an: Bei ThomTek® Perilux handelt es sich um eine schalldämmende Konstruktion aus WPC, die die Übertragung von Lärm in den eigenen Garten deutlich reduziert. Dadurch werden Geräusche einer anliegenden Straße oder von Baustellen, Industrie und Gewerbe so verringert, dass sie die Idylle nicht stören. „Lärm wird durch den ThomTek® Perilux um bis zu 26 Dezibel vermindert, was erwiesenermaßen die Lebensqualität deutlich steigert“, erklärt Andreas Wagener. In 13 Farben erhältlich, passt er sich darüber hinaus wunderbar in jedes architektonische Umfeld ein und steigert so die Attraktivität des Gartens. Und das für lange, denn das Produkt ist sehr robust und pflegeleicht. Weitere Informationen und hochwertige Möglichkeiten zur Gartengestaltung gibt es unter www.gabionenkaiser.de. Mehr auch unter www.gardenplaza.de.

Bild: So schön und gut geschützt: Dank der Kombination aus Gabionen und dem schalldämmenden ThomTek® Perilux erleben die Bewohner nicht nur ungestörte Privatsphäre, sondern setzen auch optische Highlights im Garten. Der Online-Shop Gabionen Kaiser steht während Planung und Ausführung mit Rat und Tat zur Seite.

