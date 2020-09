Paul Hennecke feiert Dienstjubiläum beim KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Seit 25 Jahren ist Paul Hennecke bereits als Übungsleiter für den KreisSportBund Hochsauerlandkreis (KSB HSK) tätig.

brilon-totallokal: „Für die außerordentlichen Dienste, sowie die zahlreichen angeleiteten Übungsstunden und Fortbildungen möchten wir uns im Namen des KSB HSK recht herzlich bei Herrn Hennecke bedanken“, betont Detlef Lins, Vorsitzender des KSB HSK.

Weiter führt er an, dass ein solches ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich ist. „Daher wissen wir die jahrelange Tätigkeit von Herrn Hennecke und auch allen anderen Übungsleitern, die für uns tätig sind, sehr zu schätzen!“ Im Jahr 1995 begann die Zusammenarbeit von Paul Hennecke und dem KSB HSK. Er absolvierte die Übungsleiter-C Ausbildung und wurde direkt als Kursleitung des Gesundheitskurses „Ausdauertraining mit dem Mountainbike“ für den KSB HSK tätig. Danach folgten zahlreiche Mountainbike-Touren unter seiner Anleitung.

Im Herbst 2003 entwickelte er dann eine Trainerausbildung zum „Nordic Walking Guide“, sodass fortan Nordic Walking zu einem Schwerpunkt seiner Tätigkeit beim KSB HSK wurde. So bildete Paul Hennecke in seinen 25 Jahren ca. 900 Übungsleiter zum „Nordic Walking Guide“ aus und führte zahlreiche Kurse für Menschen jeden Alters durch.

2011 wurde er zum ,,Beauftragten für Gesundheitssport beim KSB HSK” ernannt und hat sich damit insbesondere dem Rehasports gewidmet. Seit 2013 finden vier Angebote für Rehasport im Wasser unter seiner Leitung statt. In den ganzen Jahren war Paul Hennecke immer um neues Wissen bemüht. Zahlreiche Fortbildungen wurden von ihm besucht. „Ich habe mich erst vor einigen Tagen wieder zu einer Fortbildung zum Thema Gesundheitswandern angemeldet. Es ist wichtig immer auf dem neusten Stand zu bleiben und so viele neue Anregungen für die Sportkurse zu bekommen“, so Hennecke.

Daher ist er seit 2018 auch für den aufstrebenden Bereich Faszientraining beim KSB HSK zuständig. Am 4. Oktober wird es wieder eine Fortbildung zum Thema „Fascial Walking“ unter seiner Anleitung geben (siehe Infobox). Der KSB HSK freut sich auf die nächsten Jahre der Zusammenarbeit und hofft die nächste Ehrung in einem angemessen großen Rahmen durchführen zu können.

Fortbildung Fascial Walking 04.10.2020 von 09.00 bis 16.00 Uhr in Schmallenberg-Dorlar 8 LE Verlängerung für Übungsleiter-C Breitensport und Nordic-Walking Guide Inhalte: Nordic Walking verknüpft mit der Dimension des Faszientrainings Anmeldung und weitere Informationen unter: www.hochsauerlandsport.de

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis

