Corona-Virus: 4 Neuinfizierte, 4 Genesene, 1 stationär

Aktuellen Erkranktenzahlen im Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: Nach dem Wochenende gibt es am Montag, 14. September, 9 Uhr, im Hochsauerlandkreis vier Neuinfizierte und vier Genesene. Die Zahl der aktuell Infizierten bleibt daher bei 19, darüber hinaus sind 812 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion in der Statistik zu finden. Stationär wird eine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Infizierten beträgt 849.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon