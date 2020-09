KSB forciert digitale Formate für Übungsleiter und Vereinsvorstände

Online-Seminare und Video-Sprechstunden im Programm

brilon-totallokal: Der KreisSportBund HSK hat seine Angebote im Bereich des digitalen Lernens und der digitalen Beratung deutlich erweitert. Neben den klassischen Präsenzveranstaltungen in der Sporthalle stehen mittlerweile zusätzlich verschiedene digitale Formate zur Verfügung. „Wir möchten natürlich der derzeitigen Situation Rechnung tragen, grundsätzlich aber vor allem unser gesamtes Angebot zukunftsfähig ausrichten“, so Michael Kaiser, Geschäftsstellenleitung des KSB. Dabei kommen verschiedene Formate wie z.B. reine online-Fortbildungen, Blended-Learning (Kombination von online- und Präsenzlernen) sowie digitale Sprechstunden für die Vereinsvorstände per Videokonferenz zum Einsatz. „Auch die große Fläche des Hochsauerlandkreises erfordert neue Wege, daher stricken wir bereits seit längerer Zeit an zusätzlichen Angebotsformen wie den Video-Sprechstunden“, so Kaiser weiter.

In den Übungsleiter Aus- und Fortbildungen sind onlinegestützte Inhalte mit und ohne e-Tutor bereits seit einigen Jahren konzeptionell verankert. Vor allem in der aktuellen Situation setzt der KSB hier einen Schwerpunkt in den nächsten Monaten. So ist beispielsweise die Fortbildung -Sicherheit im Sport- als Blended Learning angelegt, also eine Kombination aus einer online-Phase und einem Präsenztag. Aber auch die klassische C-Lizenz Ausbildung bietet Möglichkeiten, Inhalte im Selbststudium oder mit der Unterstützung eines e-Tutors zu erarbeiten. Mit der Lernplattform „Sportbildung-Online“ steht dem KSB ein professionelles System für digitale Fortbildungen zur Verfügung.

Online-Fortbildungen und Vereinsberatungen kostenlos buchbar

Auch wenn die üblichen Präsensveranstaltungen seit einigen Wochen wieder unter Corona-Bedingungen angelaufen sind, können ab sofort auch reine online-Fortbildungen zur Lizenzverlängerung besucht werden. „Die Möglichkeit der Lizenzauffrischung ausschließlich per online-Lernen ist zunächst auf das Jahr 2020 begrenzt, darüber hinaus müssen wir weiterschauen, was die DOSB Richtlinien hergeben“.

Auch die bekannte VIBSS Vereinsberatung kann je nach Thema vor Ort oder auch online erfolgen. Alle Sportvereine können bis zu 6 Stunden pro Jahr eine Fachberatung u.a. anderem aus den Bereichen Steuern, Finanzen, Rechtsfragen oder Versicherungen in Anspruch nehmen.

Des Weiteren bietet der KSB in den kommenden Wochen und Monaten verschiedene themenspezifische online-Seminare u.a. „Bewegungsangebote U7 im Sportverein“ oder „Prävention sexualisierter Gewalt im Sportverein“ an. Die Teilnahme an den Beratungen bzw. online-Seminaren wird derzeit vom Land gefördert und ist in diesem Jahr kostenlos.

Lehrgangbuchungen können über die Homepage www.hochsauerlandsport.de gebucht werden. Ansprechpartner in der Geschäftsstelle des KSB sind Michael Kaiser und André Erlmann, Tel. 02904 9763250.

Infobox -digitale Angebote des KSB-:

21.09.2020, Bewegungsangebote U7 -Schwerpunkt Ballschule-

01.10.2020, Bewegungsangebote U7 -Schwerpunkt Bewegungslandschaften-

05.10.2020, Prävention sexualisierter Gewalt im Sport

31.10.2020, Sturzprophylaxe (Lizenzverlängerung)

02.11.2020, Social media im Sportverein

03.11.2020, Rechts- und Versicherungsfragen (Lizenzverlängerung)

14.11.2020, Sicherheit im Sport als Blended Learning (Lizenzverlängerung)

14.11.2020, Vereins- und Strategieentwickler (Lizenzverlängerung)

27.11.2020, Gleichgewichtsinn/-Training (Lizenzverlängerung)

Digitale Sprechstunden für Vereine: Termin/Thema nach Absprache

VIBSS Vereinsberatung: Termin/Thema nach Absprache

Weitere Informationen auf der Homepage des KSB unter www.hochsauerlandsport.de.

Der KreisSportBund HSK ist der Dachverband der etwa 400 Sportvereine mit über 100.000 Mitgliedern sowie der Stadt- und Gemeidesportverbände und der Sportfachschaften im HSK. Anlaufstelle ist die Geschäftsstelle in Bestwig, besetzt mit 4 hauptberuflichen Sportlehren bzw. Sportwissenschaftlern.

Quelle: Michael Kaiser – KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

