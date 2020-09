Ich bin dann mal weg – für eine Abend

Unter Leitung der Gemeindereferentin Ute Stock bietet die ALME AG im Rahmen des „Spirituellen Sommers 2020 am Sonntag, 20. September eine besondere Art des Nordic-Walking unter dem Motto „Walking to Heaven – Ein Spaziergang unter dem Himmel – Richtung Himmel“ an.

brilon-totallokal: Der „Spirituelle Sommer“ ist ein Projekt des Netzwerkes „Wege zum Leben“ in Trägerschaft u.a. von Sauerland Tourismus sowie evangelischer und katholischer Kirche in Südwestfalen.

Start ist nachmittags um 16 Uhr am Almer Entenstall. Nordic-Walking-Stöcke und wetterangepasste Kleidung werden empfohlen.

Sich mit Nordic-Walking-Stöcken auf den Weg machen, dem Himmel etwas näher kommen, ihn vielleicht sogar erreichen. Kraft tanken in der Natur und besinnliche Augenblicke genießen. Die 75-minütige Walking-Einheit, mit nicht zu großen Steigungen, wird an verschiedenen Haltepunkten des Weges rund um das bezaubernde Quellgebiet der Alme durch spirituelle Texte unterbrochen. Die Wanderung endet in der Almer Kirche mit meditativer besinnlicher Musik. Walking-Stöcke können mitgebracht werden (wenn vorhanden).

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Wolfgang Kraft (02964 529) oder [email protected]

Die Teilnahme: kostenlos

Quelle: Wolfgang Kraft – ALME AG – eine Abteilung des Verkehrsvereins Alme e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon