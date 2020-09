Kurs zu Kirche, Diakonie und Gesellschaft

Wie lauten die Grundzüge von Kirche und Diakonie? Wie ist ihr Verhältnis zueinander und wie zur Gesellschaft?

brilon-totallokal: Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Seminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen in Kooperation mit der Evangelischen Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde, BETHEL. Unter dem Titel „Basismodul Kirche, Diakonie und Gesellschaft“ findet unter Leitung von Pfarrerin Birgit Reiche und Diakon Thomas Roth das Seminar vom 1. bis 3. Oktober 2020 in der Tagungsstätte Soest statt.

Dabei lernen berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Diakonie und Kirche zudem unterschiedliche diakonische Handlungsansätze kennen. Beispiele aus der Diakonie der frühen Gemeinden, des 19. und 20. Jahrhunderts sowie exemplarische Bezüge zur aktuellen Situation verdeutlichen wichtige Zusammenhänge. Dabei steht nicht zuletzt die Rolle der Diakonie und der Kirche zwischen Nächstenliebe und Ökonomie im Fokus.

Dieses Basismodul ist Teil des 6teiligen Basiskurs Kirche und Diakonie, die auch einzeln belegt werden können. Die Kosten betragen ohne Übernachtung 126 €.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon