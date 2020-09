POL-HSK: Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Schwerer Motorradunfall auf K 61

brilon-totallokal: Mit schweren Verletzungen musste am Sonntag ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Erwitte in eine Unfallklinik geflogen werden. Um 09.40 Uhr war der Kradfahrer auf der Kreisstraße 61 von Hoppecke in Richtung Bontkirchen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Motorrad ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Hier krachte es gegen die Schutzplanke und einem Hinweisschild. Der Erwitter blieb schwer verletzt unterhalb einer angrenzenden Böschung liegen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann. Die Polizei stellte das Motorrad sicher.

