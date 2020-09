DEKRA bietet Online-Check für Cyber Securityund Datenschutz

Cyber-sicher durch die Pandemie

brilon-totallokal: DEKRA Experten haben ein Online-Bewertungssystem entwickelt, um die Fitness von IT-Sicherheitund Datenschutzwährender der Covid-19-Pandemie zuermitteln.Die kostenlose Selbsteinschätzungzeigt, wie gut dasUnternehmen auf die neuen Herausforderungen durch Covid-19 vorbereitet ist. Zudem zeigt der Online-CheckVerbesserungspotenziale und Chancen auf.

Viele Unternehmen fragen Sie sich, wie sich Covid-19 auf Cyber Security und Datenschutz in der Organisation auswirkt. Die Covid-19-Pandemie zwingt weltweit Firmenaller Branchen, ihre IT-Sicherheits-und Datenschutzprozesse an die so genannte neue Normalität anzupassen.Darüber hinaus haben Hacking-und Social Engineering-Angriffe in den letzten Monaten deutlichzugenommen, stellen DEKRA Experten fest.

Basierend auf den Ergebnissen der Selbsteinschätzung können erfahrene DEKRA Expertenzudem maßgeschneiderte Lösungen ermitteln, um Informationssicherheit und Datenschutzdes Unternehmensan die neue Situationanzupassen.

Hier geht es zum kostenlosen Online-Check: www.dekra.de/de/covid-19-it-sicherheit-und-datenschutz-online-selbsteinschaetzung/

Über DEKRA Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2019 hat DEKRA einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro erzielt. Fast 44.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie-und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt.

Quelle: DEKRA e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon