Musikverein Bontkirchen 1911 e.V. sagt ITTERFEST und ADVENTSKONZERT ab

Bontkirchener Itterfest und Adventskonzert Coronabedingt abgesagt

brilon-totallokal: Bontkirchen: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der geltenden Schutzverordnung sowie aus persönlicher Sorge um die Gesundheit aller, sagt der Musikverein Bontkirchen sein für den kommenden Sonntag geplante Itterfest erwartungsgemäß ab. Auch das traditionelle Konzert am 1. Adventsonntag wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Ungewissheit, welche Vorgaben zu dieser Zeit gelten und die ausgefallenen Proben lassen keine andere Entscheidung zu.

Voller Hoffnung blickt der Musikverein in das Jahr 2021. Die Musiker und Musikerinnen möchten dann gerne wieder „aktiv“ an Veranstaltungen und Festen teilnehmen und Freunde, Familien und Gäste musikalisch erfreuen. Doch weiter gilt: Die Gesundheit steht an erster Stelle. Bis dahin wünscht der Musikverein Bontkirchen allen, dass sie gesund durch die ungewisse Corona-Zeit kommen.

Bild: Gruppenfoto Musikverein Bontkirchen

Quelle: Musikverein Bontkirchen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon