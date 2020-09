Yoga für Männer und ETF

Yoga für Männer in Brilon: noch Plätze frei

brilon-totallokal: In diesem Kurs können die teilnehmenden Männer “unter sich” die vielfältigen Wirkungen von Yoga erfahren und erlernen, da Männer tendenziell anders mit Belastungen umgehen.

Der Kurs beginnt am Samstag, den 26.09.2020, und findet an neun Vormittagen von 9:30 bis 10:45 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt. Nähere Infos und Anmeldungen in der VHS-Geschäftsstelle Brilon, Tel.: 02961 6416, per E-Mail: [email protected] oder unter: www.vhs-bmo.de.

Online-Kurs: ETF für Einsteiger – Geld anlegen für Einsteiger

brilon-totallokal: Exchange Traded Funds (börsengehandelte Indexfonds) erfreuen sich bei Sparern jeden Alters zunehmender Beliebtheit. Doch was ist dran an dieser Geldanlageform und wo liegen Vor- und Nachteile?

In diesem Online-Kurs am Montag, den 21.09.2020, erhalten die Teilnehmenden die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Nähere Infos und Anmeldungen in den VHS-Geschäftsstellen oder unter www.vhs-bmo.de.

