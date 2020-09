Corona-Virus: 1 Neuinfizierter, 3 Genesene, 6 stationär

Kindergarten öffnet wieder

brilon-totallokal: Im Hochsauerlandkreis gibt es am Donnerstag, 17. September, 9 Uhr, einen Neuinfizierten und drei Genesene. Die Statistik verzeichnet aktuell 20 Infizierte, 816 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden sechs Personen behandelt, eine davon intensiv-medizinisch. Die Zahl aller Infizierten beträgt 854.

Der Kindergarten St. Magdalena in Arnsberg-Bruchhausen kann nach Ablauf der Quarantäne am heutigen Tage am Freitag, 18. September, wieder öffnen.

Die Zusammenarbeit mit der Grundschule St. Michael in Arnsberg-Neheim und den Eltern verläuft nach Rückmeldung des Fallmanagements hervorragend. Die 42 Betroffenen werden in Kürze getestet. Das Kreisgesundheitsamt weist darauf hin, dass es keinen Einfluss auf die Dauer hat, bis die Testergebnisse aus den Laboren vorliegen. Es gibt einzelne Labore, die schon nach zwei Tagen eine Rückmeldung geben, es kann aber durchaus auch wesentlich länger dauern. Unabhängig davon kann – nach der Vorgabe des Robert-Koch-Institutes – eine angeordnete Quarantäne bei negativem Testergebnis nicht verkürzt werden. Diese betrifft die eigentlichen Infektionsfälle und die direkten Kontaktpersonen.

