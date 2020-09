Forsthaus am See

Grillen und Konzert

brilon-totallokal: Sonntag den 20.September serviert das Forsthausteam frisch gegrillte Spezialitäten aus der Grillhütte für die Gäste im Forsthauspark. Zusätzlich greifen ab 15 Uhr Michael und Martina (M & M) in die Saiten und präsentieren, ohne digitale Helferlein, ihre „Alltime Favourites“ z.B. z.B. CCR, Elvis, Simon & Garfunkel, Beatles etc.,Country & Western, auch deutsches Liedgut(z.B. Reinhard Mey, Westernhagen, Udo Jürgens). Daneben, falls erwünscht, steht ein kleines “Wirtschaftswunder-Paket“ (C.Valente,Freddy,P. Alexander usw.) bereit, außerdem noch einige Lieder in Französisch und Spanisch. Also ein breitgefächertes Programm, welches kaum Wünsche offen lässt.

Quelle: Michael Rosenkranz

