Vom Profi neu interpretiert: Traditionsgerichte vom Edersee

brilon-totallokal: Sie liebt Segeln und Kochen und lebt mit ihrer Familie seit vielen Jahren direkt am Edersee. Er ist Koch-Profi mit viel Fernseh-Erfahrung und einem eigenen Gourmet-Restaurant mitten in München. Renate Friederritzi aus Hemfurth am Edersee hat Spitzenkoch Ali Güngörmüs zu sich nach Hause eingeladen. Mit „Waldecker Krüstchen“ und einem Familienrezept mit Zander fordert Renate Ali heraus. Der Hessische Rundfunk zeigt das Aufeinandertreffen der beiden in einer neuen Folge von „Koch’s anders – Hessische Küche neu entdeckt“ am Dienstag, 22. September, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen – und ab sofort jederzeit in der ARD-Mediathek.

In der Sendung muss der Profikoch Renates Gerichte modern interpretieren – und die Lebensmittel dafür selbst besorgen. Bleibt die Frage: Kann Ali Renate und ihre Familie mit seinem Rezept – Zanderfilet mit einer Sauce von dreierlei Senf – am Ende überzeugen?

Mehr Infos zur Sendung und die kompletten Rezepte gibt es unter .hr-fernsehen.de/kochsanders im Internet.

Quelle: Hessischer Rundfunk

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon