GRÜNE im HSK feiern Rekordergebnis bei Kommunalwahl 2020

Die GRÜNEN im Hochsauerland haben bei der Wahl des Kreistages mit 13,59 Prozent der abgegebenen Stimmen ihr bisher bestes Ergebnis erzielt.

brilon-totallokal: Sie verbesserten sich um 6,76 Prozentpunkte, was nahezu einer Verdopplung der Wähler*innenstimmen entspricht. Damit konnten die GRÜNEN das Europawahlergebnis des Jahres 2019 von 16 Prozent annähernd stabilisieren.

“Das ist ein Riesenerfolg. Wir danken allen unseren Wähler*innen für ihr Vertrauen in uns und in grüne Ziele”, sagt Stefan Schütte, GRÜNER Kreisverbandssprecher. “Wir möchten weiter unsere Mitgliederbasis vergrößern, um so immer mehr Menschen in unsere politische Arbeit einzubinden.”

Spitzenkandidatin Anna Katharina Baulmann, die auch als Landratskandidatin ins Rennen ging, freut sich ebenfalls über das Ergebnis: “Wir wollen mehr Transparent in die Kreispolitik bringen”, betont sie. “Eine gute Gesundheitsversorgung für alle und konsequenter Klimaschutz werden weiter ganz oben auf unserer Agenda stehen.”

Internetseite der GRÜNEN im Hochsauerland: www.gruene-hsk.de

Quelle: Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon