Repaircafé im Oktober

Repaircafé öffnet am Freitag, den 2. Oktober 2020

brilon-totallokal: Nach dem erfolgreichen Neustart unter besonderen Corona-Bedingungen öffnet das Repaircafé des Vereins Kunterbunt e.V. wieder am Freitag, den 2. Oktober 2020 in den Räumen der Stadtbibliothek Brilon. An diesem Tag werden Elektroarbeiten durchgeführt.

Eine Anmeldung zur Reparatur ist unter Tel. 02961 / 794-460 oder [email protected] in der Bibliothek zwingend notwendig. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr werden Termine vergeben.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon